Новости

Захарова прокомментировала "драку" на саммите "Большой семерки" 20:20
Глава UFC подтвердил бой между Нурмагомедовым и Макгрегором 20:05
Бразильцы разгромили Австрию накануне чемпионата мира 19:51
В Москве открылась фан-зона ЧМ-2018 19:45
Рафаэль Надаль стал победителем "Ролан Гаррос" 19:32
"Матч ТВ" выпустил стикеры с игроками сборной России по футболу 19:25
В бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7 19:20
Из пензенской колонии сбежали братья-близнецы из Луганской области 18:40
В Орловской области отменили торжества из-за ДТП с поездом 18:25
В Беслане заведено дело после убийства двух братьев 18:10
Российская прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 42-й турнир подряд 17:57
Почему Китай не проявляет особого интереса к партнерству с Прибалтикой 17:16
Генконсульство: В Анталье подросток из России впал в кому 17:13
В лобовом ДТП на Кубани погибли пятеро человек 17:10
Вышел новый трейлер "Хищника" 17:10
Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии 16:44
Видео: Наталия Орейро в стильном кокошнике спела по-русски про футбол 16:43
Гоша Куценко попал в список "Миротворца" 15:59
Сборная Австралии по футболу прибыла в Казань 15:50
В Петербурге появились 32 фигуры котов-футболистов 15:40
Венгрия объявила воздушную тревогу из-за самолета-нарушителя из Украины 15:39
Собянин: С 16 июня все московские трамваи будут работать без турникетов 15:22
В Грузии из попавших на свалку яиц вылупились сотни цыплят 15:05
Премьер Японии допустил возвращение России в G8 14:54
Сборная Египта по футболу прибыла в Грозный 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
10.06.2018 20:05
Рубрика: Спорт

Глава UFC подтвердил бой между Нурмагомедовым и Макгрегором

Текст: Данила Жиляев

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится. Об этом объявил руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Этот бой - один из самых ожидаемых в мире смешанных единоборств. Нурмагомедов не скрывает, что давно хочет сразиться с Макгрегором, ирландец же, со своей стороны, неоднократно позволял себе провокации в адрес Хабиба. Впрочем, оба бойца уже неоднократно обменивались словесными колкостями через прессу, однако Макгрегор порой заходил в своем эпатаже слишком далеко - так, недавно он с единомышленниками напал на автобус с участниками турнира UFC 223, среди которых находился и Нурмагомедов.

Глава UFC назвал Нурмагомедова уникальным бойцом

Дана Уайт подтвердил, что соперники в итоге встретятся в поединке. Однако он отметил, что это произойдет не в Москве.

"На то, что эта встреча состоится на турнире в Москве, шансов нет, - сказал Уайт, которого цитируют зарубежные СМИ. - Но этот бой должен состояться, это будет отличный поединок".

Хабиб Нурмагомедов - первый россиянин, ставший чемпионом UFC. Он завоевал титул в бою с Элом Яквинтой. Макрегор же стал в свое время первым в истории бойцом организации, являвшийся чемпионом в двух весовых категориях - легкой и полулегкой. Однако его лишил обоих поясов в связи с тем, что он долгое время не проводил официальных поединков.

Главное сегодня

Самолет с президентом Трампом приземлился в Сингапуре
Путин оценил звонок Порошенко
Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура
Опубликовано видео ДТП с поездом под Орлом
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России