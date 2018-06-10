Глава UFC подтвердил бой между Нурмагомедовым и Макгрегором

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится. Об этом объявил руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

Этот бой - один из самых ожидаемых в мире смешанных единоборств. Нурмагомедов не скрывает, что давно хочет сразиться с Макгрегором, ирландец же, со своей стороны, неоднократно позволял себе провокации в адрес Хабиба. Впрочем, оба бойца уже неоднократно обменивались словесными колкостями через прессу, однако Макгрегор порой заходил в своем эпатаже слишком далеко - так, недавно он с единомышленниками напал на автобус с участниками турнира UFC 223, среди которых находился и Нурмагомедов.

Дана Уайт подтвердил, что соперники в итоге встретятся в поединке. Однако он отметил, что это произойдет не в Москве.

"На то, что эта встреча состоится на турнире в Москве, шансов нет, - сказал Уайт, которого цитируют зарубежные СМИ. - Но этот бой должен состояться, это будет отличный поединок".

Хабиб Нурмагомедов - первый россиянин, ставший чемпионом UFC. Он завоевал титул в бою с Элом Яквинтой. Макрегор же стал в свое время первым в истории бойцом организации, являвшийся чемпионом в двух весовых категориях - легкой и полулегкой. Однако его лишил обоих поясов в связи с тем, что он долгое время не проводил официальных поединков.