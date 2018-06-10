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10.06.2018 21:50
Рубрика: Культура

Главный приз "Кинотавра" присужден фильму "Сердце мира"

Текст: Ирина Корнеева
Приз "Кинотавра" за лучший сценарий им. Григория Горина получил обозреватель "Российской газеты" писатель Павел Басинский за фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой по книге Басинского о Толстом. Его соавторами стали Авдотья Смирнова и Анна Пармас.
Наталья Мещанинова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Наталья Мещанинова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Наталья Мещанинова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"Я всегда знала, чтобы здесь получить приз за сценарий, нужно стать режиссером. Возможно, если в следующем фильме я выступлю и продюсером, то смогу претендовать на приз за режиссуру, - заметила Авдотья Смирнова, принимая награду. - Я очень рада за Павла Басинского, это его дебют в кино".

Главный приз "Кинотавра" присужден фильму Натальи Мещаниновой "Сердце мира", получивший также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Приз за лучшую мужскую роль получил актер (и муж Натальи Мещаниновой) Степан Девонин, сыгравший в "Сердце мира" врача-ветеринара. "Главное, чтобы сердце болело", - резюмировал он свой опыт участия. Приз за лучшую женскую роль достался Анне Слю за роль матери в картине Ивана Твердовского "Подбросы". "Это моя первая награда, - сказала актриса. - Фестиваль - это не лицемерие, а любовь и счастье".

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Режиссер Иван Твердовский рассказал о смысле своих фильмов

Приз за режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". "Не ожидал. Тронут.Двадцать лет подождал эту награду. Спасибо отборщикам, что позвали - слышал, что не хотели", - поделился режиссер.

Приз им. Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма присудили Леонида Десятникову и Алексею Сергунину за картину "Ван Гоги". Спецдиплом жюри - юной актрисе Марте Козловой за создание образа войны глазами ребенка в "Войне Анны" Алексея Федорченко.

Приз "Кинотавра" за лучший сценарий им. Григория Горина получил обозреватель "Российской газеты" писатель Павел Басинский за фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой по книге Басинского о Толстом. Его соавторами стали Авдотья Смирнова и Анна Пармас.

"Я всегда знала, чтобы здесь получить приз за сценарий, нужно стать режиссером. Возможно, если в следующем фильме я выступлю и продюсером, то смогу претендовать на приз за режиссуру, - заметила Авдотья Смирнова, принимая награду. - Я очень рада за Павла Басинского, это его дебют в кино".

Фото: Кинокомпания "Леополис" / Forma pro films
На "Кинотавре" показали фильм Сергея Ливнева "Ван Гоги"

Главный приз "Кинотавра" присужден фильму Натальи Мещаниновой "Сердце мира", получивший также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Приз за лучшую мужскую роль получил актер (и муж Натальи Мещаниновой) Степан Девонин, сыгравший в "Сердце мира" врача-ветеринара. "Главное, чтобы сердце болело", - резюмировал он свой опыт участия. Приз за лучшую женскую роль достался Анне Слю за роль матери в картине Ивана Твердовского "Подбросы". "Это моя первая награда, - сказала актриса. - Фестиваль - это не лицемерие, а любовь и счастье".

Приз за режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". "Не ожидал. Тронут.Двадцать лет подождал эту награду. Спасибо отборщикам, что позвали - слышал, что не хотели", - поделился режиссер.

Приз им. Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма присудили Леонида Десятникову и Алексею Сергунину за картину "Ван Гоги". Спецдиплом жюри - юной актрисе Марте Козловой за создание образа войны глазами ребенка в "Войне Анны" Алексея Федорченко.

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