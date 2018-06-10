Главный приз "Кинотавра" присужден фильму "Сердце мира"

Приз "Кинотавра" за лучший сценарий им. Григория Горина получил обозреватель "Российской газеты" писатель Павел Басинский за фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой по книге Басинского о Толстом. Его соавторами стали Авдотья Смирнова и Анна Пармас.

"Я всегда знала, чтобы здесь получить приз за сценарий, нужно стать режиссером. Возможно, если в следующем фильме я выступлю и продюсером, то смогу претендовать на приз за режиссуру, - заметила Авдотья Смирнова, принимая награду. - Я очень рада за Павла Басинского, это его дебют в кино".

Главный приз "Кинотавра" присужден фильму Натальи Мещаниновой "Сердце мира", получивший также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Приз за лучшую мужскую роль получил актер (и муж Натальи Мещаниновой) Степан Девонин, сыгравший в "Сердце мира" врача-ветеринара. "Главное, чтобы сердце болело", - резюмировал он свой опыт участия. Приз за лучшую женскую роль достался Анне Слю за роль матери в картине Ивана Твердовского "Подбросы". "Это моя первая награда, - сказала актриса. - Фестиваль - это не лицемерие, а любовь и счастье".

Приз за режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". "Не ожидал. Тронут.Двадцать лет подождал эту награду. Спасибо отборщикам, что позвали - слышал, что не хотели", - поделился режиссер.

Приз им. Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма присудили Леонида Десятникову и Алексею Сергунину за картину "Ван Гоги". Спецдиплом жюри - юной актрисе Марте Козловой за создание образа войны глазами ребенка в "Войне Анны" Алексея Федорченко.

Приз "Кинотавра" за лучший сценарий им. Григория Горина получил обозреватель "Российской газеты" писатель Павел Басинский за фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой по книге Басинского о Толстом. Его соавторами стали Авдотья Смирнова и Анна Пармас.

"Я всегда знала, чтобы здесь получить приз за сценарий, нужно стать режиссером. Возможно, если в следующем фильме я выступлю и продюсером, то смогу претендовать на приз за режиссуру, - заметила Авдотья Смирнова, принимая награду. - Я очень рада за Павла Басинского, это его дебют в кино".

Главный приз "Кинотавра" присужден фильму Натальи Мещаниновой "Сердце мира", получивший также приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Приз за лучшую мужскую роль получил актер (и муж Натальи Мещаниновой) Степан Девонин, сыгравший в "Сердце мира" врача-ветеринара. "Главное, чтобы сердце болело", - резюмировал он свой опыт участия. Приз за лучшую женскую роль достался Анне Слю за роль матери в картине Ивана Твердовского "Подбросы". "Это моя первая награда, - сказала актриса. - Фестиваль - это не лицемерие, а любовь и счастье".

Приз за режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". "Не ожидал. Тронут.Двадцать лет подождал эту награду. Спасибо отборщикам, что позвали - слышал, что не хотели", - поделился режиссер.

Приз им. Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма присудили Леонида Десятникову и Алексею Сергунину за картину "Ван Гоги". Спецдиплом жюри - юной актрисе Марте Козловой за создание образа войны глазами ребенка в "Войне Анны" Алексея Федорченко.