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10.06.2018 16:00
Рубрика: Власть

Госдума планирует запретить рекламу услуг по подготовке диссертаций

Текст: Владислав Куликов
В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, запрещающий рекламу услуг по подготовке диссертаций и рефератов. Тем, кто хочет воспользоваться чужим пером и тем, кто готов предоставить свое перо для чужой научной карьеры, будет трудней найти друг друга. В том и расчет.

С инициативой выступило правительство России. Проект соответствующих поправок в закон "О рекламе" запланирован к рассмотрению 14 июня. Профильные комитеты идею одобрили, но ко второму чтению (в ходе которого будущие законы и принимают окончательный вид) планируется доработать проект.

Диссертации ректоров могут проверить на плагиат

Главная проблема: подобный бизнес полностью нелегален, и занимаются им, как правило, в частном порядке. То есть авторы поддельных диссертаций не являются предпринимателями. Между тем, сегодня в законе "О рекламе" прямо сказано, что он не распространяется на объявления, не связанные с предпринимательской деятельностью. Поэтому эксперты отмечают, что необходимо будет скорректировать и данную норму, предусмотрев определенные исключения. В таком случае объявления от частных перьев попадут под закон, а значит и под действие запретов.

- Цель законопроекта - ограничить распространение подобных услуг и, в конечном счете, заставить учащихся работать самостоятельно, - рассказал недавно "РГ" руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров. - За распространение подобной рекламы будет грозить штраф для физических лиц от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей. Не исключено, что в дальнейшем стоит подумать и о других шагах, направленных на ограничение распространения информации о продаже научных работ, в том числе и в интернете.

В свою очередь комитет Госдумы по образованию и науке предлагает расширить инициативу, включив туда запрет рекламы услуг по написанию научных и методических работ, а также рекламы услуг по размещению в СМИ научных статей. Чтобы быть допущенным к защите диссертации, соискатель должен представить несколько статей, опубликованных в специальных журналах. Очереди на публикацию в подобных журналах нередко растягиваются на несколько месяцев, если не лет, и гарантии, что статью сочтут достойной публикации, нет. Поэтому и возникает спрос на такую услугу - помощь в размещении научных статей.

В случае принятия законопроекта, объявления о всех услугах, связанных с помощью в написании диссертаций и других учебных и научных работ, окажутся вне закона. В перспективе это позволит удалять подобные предложения и из интернета.

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