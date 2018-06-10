Гоша Куценко попал в список "Миротворца"

51-летний актер, продюсер, певец, режиссер (и многое другое) Юрий "Гоша" Куценко пополнил базу данных скандального ресурса "Миротворец", куда вносятся имена деятелей культуры и иных публичных лиц, коим с момента включения в перечень заказан въезд на территорию Украины.

Как передает РИА Новости, Куценко внесен в базу сайта за посещение Крыма.

Актеру вменяется "организация нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан" и "участие в пропаганде России".

Будущий заслуженный артист Российской Федерации Юрий Куценко родился в 1967 году в Запорожье. Сниматься начал в 1991-м. Известен по сериям "Антикиллер", "Ёлки" и "Любовь-морковь", лентам "Турецкий гамбит", "Мама, не горюй" (части один и два), "Дневной дозор".

Два фильма поставил как режиссер, на пяти выступил продюсером, к шести написал сценарии. Снимался в клипах. Выпустил два музыкальных альбома.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. За вхождение в состав РФ тогда проголосовали тогда 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя.