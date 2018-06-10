На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Гоша Куценко попал в список "Миротворца"

Новость 10.06.2018, 15:59 | Текст: Олег Усков

51-летний актер, продюсер, певец, режиссер (и многое другое) Юрий "Гоша" Куценко пополнил базу данных скандального ресурса "Миротворец", куда вносятся имена деятелей культуры и иных публичных лиц, коим с момента включения в перечень заказан въезд на территорию Украины.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Леонид Ярмольник назвал свое попадание в базу "Миротворца" "глупостью"

Как передает РИА Новости, Куценко внесен в базу сайта за посещение Крыма.

Актеру вменяется "организация нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан" и "участие в пропаганде России".

Будущий заслуженный артист Российской Федерации Юрий Куценко родился в 1967 году в Запорожье. Сниматься начал в 1991-м. Известен по сериям "Антикиллер", "Ёлки" и "Любовь-морковь", лентам "Турецкий гамбит", "Мама, не горюй" (части один и два), "Дневной дозор".

Два фильма поставил как режиссер, на пяти выступил продюсером, к шести написал сценарии. Снимался в клипах. Выпустил два музыкальных альбома.  

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. За вхождение в состав РФ тогда проголосовали тогда 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Россия
Фото: kinopoisk.ru
Появился эффектный трейлер фильма Дуни Смирновой про Льва Толстого 09.06.2018
Попавшая в больницу "с почками" ведущая "Орла и решки" "беременна" 09.06.2018
Видео: нападающий российской сборной Фёдор Смолов снялся у Гая Ричи 09.06.2018
#Украина
Фото: Ройзман/РИА Новости
Киру Муратову кремировали в Одессе 08.06.2018
Умерла сценарист и режиссер Кира Муратова 07.06.2018
Фото: экс-участница "ВИА Гры" показала дочь "от фронтмена Rammstein" 25.05.2018
#скандалы
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Харви Вайншейн станет персонажем нового "Хищника" 06.06.2018
Вайнштейна обвинила в насилии актриса из "Неприятностей с обезьянкой" 03.06.2018
Адвокат Харви Вайнштейна рассказал о его предполагаемой жертве 31.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.