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10.06.2018 20:35
Рубрика: Спорт

Юрий Семин рассказал о разногласии с президентом "Локомотива"

Текст: Данила Жиляев
Между главным тренером московского "Локомотива" Юрием Семиным и президентом клуба Ильей Геркусом есть существенное разногласие. Об этом рассказал сам Юрий Павлович.

Ранее Геркус в интервью назвал единственный повод, по которому он с Семиным расходится во мнении: по его словам, клуб в лице президента и спортивного директора покупает игроков, а задача тренера заключается в том, чтобы их тренировать. Однако наставник, трижды приведший "Локомотив" к титулу чемпиона России, в корне не согласен с такой позицией и уверен, что и сам должен принимать участие в селекционной политике клуба.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами - два равноценных менеджера, - написал Семин в своем Instagram. - Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, "Локомотив" уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям".

Семин подчеркнул, что его бизнес-модель позволила превратить "Локомотив" из команды первой лиги в трехкратного чемпиона России. Юрий Семин резонно заявил, что 23 года в качестве главного тренера "Локо" и 11 трофеев из 14, завоеванных командой когда-либо, позволяют ему считать себя частью клуба, от которого, по мнению Юрия Павловича, Геркус его отделяет.

"При том что "Локомотив" - это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером, - продолжил Семин. - Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в "Локомотиве" есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с Вами разногласий нет".
 

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