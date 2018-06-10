Кафе будут штрафовать за отказ обслуживать инвалидов

Организации, которые по тем или иным причинам откажутся обслуживать инвалидов, стариков или матерей с маленькими детьми будут штрафовать.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) в разделе "Нарушение иных прав потребителей" появится новый состав правонарушения - действия, связанные с отказом потребителю в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом. Такой законопроект размещен на Федеральном портале раскрытия нормативных правовых актов. Подготовлен он Минтрудом России.

В документе уточняется, что в некоторых случаях можно будет безнаказанно отказать инвалиду или старику в получении услуги или приобретении товара. Речь идет об особых ситуациях, прописанных в законодательстве.

В частности, ограничениях, применяемых при перевозке пассажиров авиационным транспортом, обеспечении доступа к управлению авто, доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним.

Если же у магазина или кафе нет серьезных оснований отказать в обслуживании пожилому или больному человеку, их будут ждать штрафы в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 тысяч до ста тысяч рублей - для юридических.

В пояснительной записке к документу написано, что внести изменения предлагается в связи с тем, что участились случаи отказа инвалидам, пожилым людям и другим социально уязвимым людям в доступе к объектам и услугам в потребительской сфере, сфере отдыха, транспортной инфраструктуре по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста.

Зачастую, за таким отказом стоят формальные причины, ментальные, маркетинговые, имиджевые или иные препятствия по доступу к товарам и услугам. Как ранее рассказывал "РГ" замминистра труда Алексей Черкасов, в России проживает более 12 миллионов инвалидов. Среди них 190 тысяч инвалидов по слуху, примерно 320 тысяч колясочников, около 240 тысяч людей.