Кандидаты на службу в ФСБ сообщат о своих авто, самолетах и яхтах

Иными словами, даже если жена или родители кандидата находятся под следствием, об этом надо будет сообщить кадровикам спецслужбы. В анкете потребуется указать, кто ведет дело, какая статья инкриминируется. Не секрет, что все кандидаты на службу в ФСБ проходят специальную проверку. А в анкетах необходимо указывать, есть ли у человека или его родственников судимость. Но тот, кто находится под следствием - де-юре не судим. Его вина не доказана, приговора не было, и вполне возможно, что человека оправдают. Однако кадровики спецслужбы, изучающие претендента, должны знать, что к нему или кому-то в его семье, появились вопросы у правоохранительных органов.

Кроме того, кандидатам надо будет указывать, есть ли у них или у кого-то из родственников, автомобили, яхты, самолеты и т.п. Причем, потребуется детально все описать: сообщить вид, марку, модель, год изготовления, место регистрации транспортного средства. Если в семье есть вертолет, люксовые автомобили и прочее, само по себе это не компромат. Важно, чтобы все было приобретено на честные заработки.