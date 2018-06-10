Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Трансляция встречи велась в Facebook. Северокорейский руководитель и сингапурский премьер пожали друг другу руки и поприветствовали представителей делегаций обеих стран. Ким Чен Ын поблагодарил правительство Сингапура за усилия по проведению запланированного на 12 июня первого в истории саммита между КНДР и США. В свою очередь премьер-министр Сингапура поблагодарил Ким Чен Ына за визит в его

страну.

По данным издания The Straits Times, на встрече двух политиков работал личный переводчик лидера КНДР. Ли Сянь Луна сопровождала девушка-переводчик, однако она лишь вела стенограмму беседы.

Ранее в интернете был размещен видеоролик, на котором видно, как кортеж северокорейского лидера едет к отелю в Сингапуре. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье на борту самолета Air China Boeing 747. Из аэропорта кортеж, состоящий примерно из 35 автомобилей, направился в отель St. Regis. Там лидер КНДР и члены его делегации будут проживать в ходе своего пребывания в Сингапуре.