Китайский "Темный меч" назвали первым истребителем шестого поколения

Новейший китайский беспилотный истребитель, получивший название Dark Sword ("Темный меч"), назвали первым в мире боевым самолетом шестого поколения.

Как сообщает ресурс militarywatchmagazine, этот истребитель, представленный в качестве беспилотной боевой платформы, уже в ближайшем будущем будет введен в эксплуатацию. При этом отмечается, что китайский "Темный меч" может быть как беспилотной, так и пилотируемой машиной, а также беспилотником, который используется вместе с пилотируемыми самолетами.

"Истребитель-беспилотник уязвим к электронным атакам, но имеет ряд преимуществ, включая большую степень маневренности, которая оказалось бы смертельной для пилотов боевых самолетов. Dark Sword, вероятно, будет вооружен самыми передовыми китайскими ракетами и сможет летать в несколько раз быстрее скорости звука, что делает его смертельной угрозой", - говорится в публикации.

Машина потенциально может заниматься разведкой, охотой за кораблями противника и нанесением ударов с дальнего расстояния. Но есть и другие варианты применения "Темного меча". Первый истребитель шестого поколения может использоваться как испытательный стенд для отработки новых технологий, а также в качестве легкого самолета поддержки более тяжелой авиации, например, J-20 и его преемников.

Издание признает, что называть "Темный меч" ранним образцом шестого поколения можно лишь условно, ведь требования к машинам шестого поколения еще не определены. По мнению автора статьи, самолеты следующего поколения будут оснащены лазерным оружием и лазерными системами противоракетной обороны, а также новыми двигателями, позволяющими развивать высокую скорость и обеспечивать значительную дальность полетов.

Напомним, ранее были обнародованы первые снимки истребителя Dark Sword.