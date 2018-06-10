Лукашенко привел в пример Саммит ШОС иным международным организациям

Авторитетной международной трибуной, "способной внести весомый вклад в защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях" рассматривает Беларусь, по словам ее лидера, Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил в воскресенье, 10 июня, на заседании Совета глав государств ШОС в Циндао.

Президент, которого цитирует БЕЛТА, обратил внимание на турбулентность, происходящую на международной арене. Он считает, что в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму. Неопределенность стала новой "нормальностью".

На фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, отметил белорусский лидер, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны. "Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере", - считает Лукашенко.

По его мнению, организация саммита ШОС в Циндао и форма его работы - "это пример для всех международных организаций". В этой связи, обратился он с трибуны форума, Беларусь готова содействовать расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии. Президент полагает, что именно практическая экономическая кооперация стран - членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений ее развития. На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой "Пояса и пути".

Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи "интеграции интеграций" готова содействовать выявлению новых точек взаимодействия и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии", - заявил Лукашенко. По его словам, в РБ этим целям соответствует реализация проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", за которым не зря закрепилось название "жемчужина Шелкового пути".

Президент в своем выступлении уделил внимание кооперации в сфере атомной энергетики. Он полагает, что развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома и исследований в этой сфере может стать еще одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран-участниц.

В речи белорусского лидера было сформулировано и предложение о создании IT-экосистемы ШОС. Он обратил внимание на то, что современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые вызовы. По его мнению, наступило время "совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, "IT-экосистемы ШОС", которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого". Это позволит, убежден президент РБ, усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. "А также поможет обеспечить безопасность наших стран", - добавил он.

Давая свою оценку итогам работы организации за истекший год, Лукашенко сказал, что председательство Китая в ШОС имеет историческое значение. "Предложив всем государствам концепцию Сообщества единой судьбы, КНР внесла значительный вклад в преодоление возникающих перед нами новых вызовов и угроз в целях создания более безопасного и процветающего мира", - подчеркнул президент, пожелав успехов Кыргызстану, который принимает после саммита в Циндао, председательство в организации сотрудничества.