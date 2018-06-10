Лукашенко провел переговоры с Си Цзиньпином в Циндао

Искреннюю убежденность в укреплении единого фарватера дружеских отношений между Минском и Пекином, высказал сегодня президент Беларуси во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает БЕЛТА.

"Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником", - сказал Александр Лукашенко.

Президент РБ поздравил китайскую сторону с завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием. Обращаясь к китайскому руководителю, Лукашенко отметил, что "международный авторитет, который обрела организация, - свидетельство усиления роли КНР в мире".

Как стало известно агентству, по итогам переговоров Александра Лукашенко с Си Цзиньпином, Беларусь и Китай устанавливают для своих граждан безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение подписано сегодня в Циндао.