Месси оценил вероятность ухода из сборной после чемпионата мира
Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заговорил о возможности ухода из национальной команды по окончании чемпионата мира. По его словам, многое в этом вопросе зависит от итогов выступлений "альбиселесты" на предстоящем турнире.
"Поражения в трех финалах привели к сложным отношениям с аргентинской прессой", - отметил форвард "Барселоны". "Просто у нас разные взгляды на значимость участия в таких матчах. Выйти туда не так легко, как кажется. Нужно ценить это".
Ранее Месси дважды "уходил" из сборной. В последний раз он говорил о прекращении выступлений за национальную команду летом 2016 года, когда Аргентина проиграла в финале Кубка Америки Чили. Но чуть позже Лео передумал.
Напомним: первый матч на ЧМ-2018 аргентинцы проведут в следующую субботу на домашнем стадионе "Спартака" в Тушино. В соперниках у двукратных чемпионов мира будет Исландия.
Роналду и Месси прилетели в Россию
В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин
Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам
Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола