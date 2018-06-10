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10.06.2018 23:30
Рубрика: Спорт

Месси оценил вероятность ухода из сборной после чемпионата мира

Текст: Артур Нанян

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заговорил о возможности ухода из национальной команды по окончании чемпионата мира. По его словам, многое в этом вопросе зависит от итогов выступлений "альбиселесты" на предстоящем турнире.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Поражения в трех финалах привели к сложным отношениям с аргентинской прессой", - отметил форвард "Барселоны". "Просто у нас разные взгляды на значимость участия в таких матчах. Выйти туда не так легко, как кажется. Нужно ценить это".

Ранее Месси дважды "уходил" из сборной. В последний раз он говорил о прекращении выступлений за национальную команду летом 2016 года, когда Аргентина проиграла в финале Кубка Америки Чили. Но чуть позже Лео передумал.

Напомним: первый матч на ЧМ-2018 аргентинцы проведут в следующую субботу на домашнем стадионе "Спартака" в Тушино. В соперниках у двукратных чемпионов мира будет Исландия.

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