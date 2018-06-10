На "Кинотавре" состоялся конкурс дебютов

Впервые с 2003 года на "Кинотавре" проводится конкурс дебютов, в который вошли восемь картин. И, по крайней мере, о трех из них можно говорить, как о серьезных и перспективных работах с хорошим потенциалом.

Но вначале о тематике. Конкурс дебютов открылся комедией Михаила Кукушкина "Дар" главный герой которой слесарь, проработавший более 40 лет на заводе. Его уволили, и вдруг он открыл в себе странный дар - рисовать картины в процессе мочеиспускания. Книга Сергея Жмакина "Золотая струя", по которой снят фильм, была в лонг-листе "Русского Букера". Она, как и фильм рассказывает о взаимоотношениях художника и власти, художника и народа, художника и семьи. Но в виде короткого метра эта картина-анекдот смотрелась бы гораздо лучше. Что примечательно - фильм обошелся без господдержки. При том, что в наши дни у Минкульта дебюты в приоритете.

Конкурсный фильм Игоря Каграманова "Пусть будет Лиза" снят на больную тему "квартирного вопроса". В центре внимания - наследники и риэлторы. Эту работу сравнивали с "Еленой" Андрея Звягинцева, но создалось впечатление, что при очень грамотно выбранной тематике картины, режиссер сам себя загнал в рамки штампов и так и не отпустил. Сюжет - сестра не может простить матери, что та больше любит брата и стремится завещать ему дачу. Жертвы в фильме есть, хотя, по большому счету страдают от таких ситуаций все, кто в них задействован.

Лента "Мертвые ласточки" Натальи Першиной - довольно приличный первый опыт создания русского народного хоррора. Это - не шутка - главный герой исполняет народные песни, встречается с кикиморой и лешим, домовые тоже в фильме есть. Не хватает - логичного и последовательного изложения истории, но это - не единственный дебют в конкурсе фестиваля, который этим грешил.

Впечатление, что автор не слушала наставников и экспериментировала с материалом во всю силу собственного разумения, хотя направляющая рука ей бы не помешала. А вот Антон Коломеец - режиссер фильма "Ваш репетитор", наоборот слишком прилежный ученик. Учился в мастерской Владимира Хотиненко, а продюсер его первого полного метра Валерий Тодоровский. Антон Коломеец снял кино правильное и светлое. Историю (при рейтинге фильма 12 плюс) про романтическо-эротические отношения ученика и репетитора. В фильме, сделанному "отличником" предсказуем каждый последующий шаг. И бутон лилии должен распуститься, когда расцветет любовь, и пыльные шторы в доме раскрыться, и впустить свет из окон, и изучать учительница и ученик должны "Мадам Бовари", и родители вовремя уедут.

В преддверии фестиваля более всего говорили о картине "На районе" Ольги Зуевой. Режиссер - девушка Данилы Козловского - так любит родной Владивосток, что решила перенести в него весь мировой кинематограф. Для этого она выбрала Марлона Брандо и его имя совершенно неоправданно еще и звучит в фильме. Гангстерская молодежная сага - романтика преступлений, поиск между добром и злом, перемешанная рэпом. Почему-то так любопытно начавшийся в первой части фильма этот рэп и его линия растворяются к концу, а могли бы стать отличным ходом. Творческая судьба актера Ильи Маланина, действительно очень похожего на молодого Брандо, имеет шанс измениться. Данила Козловский, выражаясь языком героев фильма, "красава". Даша Чаруша, как композитор, украшает эту работу.

Фильм "Двое" Тимофея Жалнина - драма, рассказывающая о взаимоотношениях молодых людей, удостоилась похвальных отзывов первых зрителей. Прежде всего, отмечают необычный и привлекающий способ съемки и стиль изложения. А также то, что режиссеру удалось освоится в жанре триллера, где главным героям предстоит "игра на выживание".

Картина "Глубокие реки" - ученика Александра Сокурова Владимира Битокова - очень выделялась из общего конкурса и оказалась на голову выше многих претендентов на единственную награду в конкурсе дебютов. Это - третий фильм мастерской Сокурова, который выходит к зрителю. Первый - "Софичка" Киры Коваленко - экранизация повести Фазиля Искандера прошел довольно тихо. Второй - "Теснота" Кантемира Балагова уже известен многим и попал в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. "Глубокие реки" - такое же самобытное и колоритное кино, как и названные. Рассказывает о том, что было у отца три сына. Два - лесоруба, а третий - хипстер.

Действие происходит в отдаленном селении. Городской брат возвращается домой, чтобы помочь братьям валить лес - отец слег после травмы. Но семья главных героев не может найти общий язык с местным населением. Большая часть фильма снята на кабардино-балкарском языке. Если для сравнения использовать музыкальный ряд, картина снята на басах. В ней показаны настоящие мужчины-трудяги, простые отношения, каждодневный труд. Фильм затягивает- его интересно смотреть, чувствуется почерк режиссера и глубина исполнения. Недостаток один - история не до конца оформлена, не проговорены некоторые сюжетные линии. Кого-то из зрителей это устроило. Но не всех.

И - дебют, о котором больше всего говорили, уже осмотрев конкурсную программу, также, как и "Глубокие реки" вполне вероятный претендент на главный приз - фильм "Кислота" Александра Горчилина. Несколько лет назад на "Движении" в Омске актер Александр Горчилин представил свой дебют в кино документальном "Кому на Руси жить хорошо". Это было очень свежо, и редко какой маститый документалист сегодня внесет в свое кино то хулиганство и развязность в хорошем смысле, тот стеб и раскованность, которую смог привнести этот мальчишка.

Безграничный мальчик - от слова без границ. Для актера - прекрасное качество. А для режиссера? Для своего дебюта в кино художественном он использовал ход, на который могли бы обратить внимание Хичкок и Бунюэль. В фильме ближе к финалу есть сцена, где саспенс, связанный с кислотой, просто приклеивает зрителя к креслу. При том, что смотрит он вроде бы легкое кино о поколении 20-летних с очень точно переданным ощущением реальности: "Что мы оставим миру, кроме зарядки от своего айфона?" Эта грань между смертью и жизнью, когда жить - нелегко, а умереть - запросто. Отношения с родителями... Роза Хайруллина - играет классическую бабушку, Александра Ребенок в роли "подвеянной" мамы-сестры. "Вы сейчас разрушили все мои практики и медитации", - говорит она, когда поведение сына заставляет ее столкнуться с реальной жизнью. Она-то предпочитала "уходить" от всего.

Секс в том возрасте, когда к телу своему относишься по-другому. Внезапная незаконная любовь - ей всего 15, и она - младшая сестра твоей "официальной" девушки. Главный герой - взрослеющий "мальчик" Саша - нежный и пытливый в исполнении Филиппа Авдеева считающий, что "всему виной ваше женское воспитание". Саша познает мир. Пробует профессию композитора. Узнает цену дружбы, "впадает" в любовь, пытается понять другую религию. И настойчиво учит взрослых пап и матерей (им, кстати, посвящен фильм), как им жить и понимать своих детей. Фильм не совсем ровный, но дебют на то он и дебют. При этом картине многое можно простить за ее отличный финал.

Итоговое ощущение после конкурса дебютов 29-го "Кинотавра" в том, что на одной чаше весов - правильный и светлый фильм "Ваш репетитор", на другой - хулиганская и безбашенная "Кислота". Последняя - перевешивает.