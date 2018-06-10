Началось заседание Совета глав государств ШОС

В китайском городе Циндао проходит заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе. В нем участвует президент России Владимир Путин.

Перед началом заседания лидеры по традиции сделали коллективное фото. В фокусе их внимания, как ожидается, будут вопросы не только развития ШОС, но и наиболее актуальные проблемы современного мира.

Нынешний саммит проходит в формате "Шанхайской восьмерки" - в прошлом году к ШОС присоединились Индия и Пакистан. Отмечается, что это пополнение открыло для международного объединения новые возможности.