Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Японии

Пассажирский самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту японского города Сендай (остров Хонсю). Причиной инцидента стала неисправность двигателя воздушного судна.

На борту лайнера бюджетной авиакомпании Peach Aviation находились 150 пассажиров и членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.

По плану самолет и направлялся в Сендай из аэропорта Кансай на юго-западе Хонсю, однако из-за возникших проблем с левым двигателем приземлился вне графика. Аэропорт временно закрывал одну из взлетно-посадочных полос.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего.