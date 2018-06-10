Представители Трюдо ответили на критику Трампа

"Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр не говорил ничего того, что им не было сказано ранее - ни публично, ни в личных беседах с президентом, - написал пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад на своей странице в Twitter.
Накануне президент США заявил, что Вашингтон не поддерживает итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита "Большой семерки" в канадской провинции Квебек. Трамп объяснил свое решение, основываясь "на ложных заявлениях" Джастина Трюдо. Хозяин Белого дома сообщил, что во время саммита канадский премьер был с ним "кротким и мягким", однако после вылета Трампа в Сингапур Трюдо якобы заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Трамп назвал поведение Трюдо "слабым и нечестным".
Напомним, незадолго до саммита G7 президент США ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза и Канады. На сталь она составляет 25 процентов, на алюминий - 10 процентов. В ответ Еврокомиссия объявила, что введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля.