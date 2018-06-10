Представители Трюдо ответили на критику Трампа

Канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо отрицает все обвинения президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее назвал "непорядочными" заявления главы канадского правительства, сделанные им по итогам саммита G7.

"Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр не говорил ничего того, что им не было сказано ранее - ни публично, ни в личных беседах с президентом, - написал пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад на своей странице в Twitter.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон не поддерживает итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита "Большой семерки" в канадской провинции Квебек. Трамп объяснил свое решение, основываясь "на ложных заявлениях" Джастина Трюдо. Хозяин Белого дома сообщил, что во время саммита канадский премьер был с ним "кротким и мягким", однако после вылета Трампа в Сингапур Трюдо якобы заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Трамп назвал поведение Трюдо "слабым и нечестным".

Напомним, незадолго до саммита G7 президент США ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза и Канады. На сталь она составляет 25 процентов, на алюминий - 10 процентов. В ответ Еврокомиссия объявила, что введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля.