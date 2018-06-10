Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна будет работать над снятием антироссийских санкций. Однако, по словам политика, это не произойдет в ближайшей перспективе.

"Наша позиция по России очень ясная, мы не меняем ее день ото дня, - сказал итальянский премьер по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде. - Существует механизм санкций, и мы работаем и будем работать над тем, чтобы их снять"

По мнению Конте, "конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями" по урегулированию в Донбассе, которые должны быть выполнены. "Поэтому думать о том, что санкции можно отменить сегодня или завтра, стало бы недостижимой перспективой", - передает РИА Новости слова премьера.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве во внутриукраинские дела и ввели санкции. Москва отвергала обвинения и приняла ответные меры. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине или субъектом минских соглашений.