Новости

Мужчина с ножом убил пассажира скоростного поезда в Японии 05:26
Началось заседание Совета глав государств ШОС 04:48
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Чечне 04:33
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России 04:25
Жителей Японии предупредили о приближении мощного тайфуна 03:48
Супруга принца Гарри вновь нарушила королевский этикет 03:32
США отказались подписывать итоговое коммюнике G7 02:56
Макрон выразил надежду на возвращение России в G8 02:30
Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ 02:11
Страны G7 согласовали итоговое коммюнике 00:17
В Москве перекроют несколько улиц 00:01
Избитый в Грузии российский парапланерист рассказал о причинах конфликта 09.06.2018
Дональд Трамп ответил на вопрос о статусе Крыма 09.06.2018
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады 09.06.2018
В Ростове волонтерам ЧМ-2018 выдали форму цвета "василек" 09.06.2018
Видео: В Грузии толпа избила российского парапланериста 09.06.2018
В России запустят круглосуточный телеканал о чемпионате мира 09.06.2018
В Москве начали снижаться цены на бензин 09.06.2018
Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибудут в Сингапур 10 июня 09.06.2018
СМИ сообщили о разработке новых требований к газовым плитам 09.06.2018
"ЕР" выдвинула Андрея Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья 09.06.2018
В Европарламенте Порошенко призвали присоединиться к гей-параду 09.06.2018
Стали известны подробности пожара в электричке на Белорусском направлении 09.06.2018
Суд арестовал мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку в Москве 09.06.2018
На загоревшемся полигоне ТБО под Саратовом выявлены нарушения 09.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
10.06.2018 04:25
Рубрика: В мире

Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна будет работать над снятием антироссийских санкций. Однако, по словам политика, это не произойдет в ближайшей перспективе.

"Наша позиция по России очень ясная, мы не меняем ее день ото дня, - сказал итальянский премьер по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде. - Существует механизм санкций, и мы работаем и будем работать над тем, чтобы их снять"

Премьер Италии выступил за присоединение РФ к "семерке"

По мнению Конте, "конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями" по урегулированию в Донбассе, которые должны быть выполнены. "Поэтому думать о том, что санкции можно отменить сегодня или завтра, стало бы недостижимой перспективой", - передает РИА Новости слова премьера.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве во внутриукраинские дела и ввели санкции. Москва отвергала обвинения и приняла ответные меры. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине или субъектом минских соглашений.

Главное сегодня

Началось заседание Совета глав государств ШОС
Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ
Дональд Трамп ответил на вопрос о статусе Крыма
США отказались подписывать итоговое коммюнике G7
Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов