Путин: Ответственность чиновников за их решения должна быть усилена

Президент объяснил, зачем в "Прямой линии" на вопросы граждан отвечали также и чиновники.
"Мне пришлось, и это очень хорошо, и я готов это делать дальше - отвечать впрямую на некоторые вопросы, которые граждане формулировали. Но это даже не то, что я выступал в роли арбитра, но я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление", - сказал Владимир Путин в программе "Итоги недели" на НТВ с Ирадой Зейналовой. "Страна их должна знать и видеть", - подчеркнул он.
"Персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена", - заявил президент.
"Персонификация должна быть очевидной. Вот с этим, в том числе, и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть. Вот я думаю, что мои коллеги вот эту ответственность дополнительно еще почувствовали на своих плечах", - сказал глава государства.
Президент остался доволен ответами чиновников. "В целом да. Но это профессиональные люди. Важно, чтобы только за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали", - сказал он.