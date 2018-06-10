Путин: Ответственность чиновников за их решения должна быть усилена

Президент объяснил, зачем в "Прямой линии" на вопросы граждан отвечали также и чиновники.

"Мне пришлось, и это очень хорошо, и я готов это делать дальше - отвечать впрямую на некоторые вопросы, которые граждане формулировали. Но это даже не то, что я выступал в роли арбитра, но я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление", - сказал Владимир Путин в программе "Итоги недели" на НТВ с Ирадой Зейналовой. "Страна их должна знать и видеть", - подчеркнул он.

"Персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена", - заявил президент.

"Персонификация должна быть очевидной. Вот с этим, в том числе, и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть. Вот я думаю, что мои коллеги вот эту ответственность дополнительно еще почувствовали на своих плечах", - сказал глава государства.

Президент остался доволен ответами чиновников. "В целом да​​​. Но это профессиональные люди. Важно, чтобы только за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали", - сказал он.