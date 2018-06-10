Путин пригласил страны ШОС на форум малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей всех государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Мероприятие пройдет 18-19 октября в Уфе.

"Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первых встречах глав регионов стран-членов ШОС и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Российской Федерации", - сказал глава государства на расширенном заседании организации в китайском Циндао.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В прошлом году на саммите в Астане в организацию были приняты новые члены - Индия и Пакистан. Главными задачами ШОС провозглашены укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.