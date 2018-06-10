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10.06.2018 10:20
Рубрика: Власть

Президент РФ: Встреча с Трампом состоится "как только, так сразу"

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал перспективу встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом его спросили журналисты на пресс-конференции после саммита ШОС в китайском Циндао.

- Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной. Я подтверждаю, это так и есть на самом деле, - сказал Путин. По его словам, встреча состоится "как только, так сразу".

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- Как только американская сторона будет готова, сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, из моего рабочего графика, - сообщил российский лидер. По поводу места встречи Путин и Трамп по телефону еще не говорили. - Но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие - это и некоторые европейские страны, такие как Австрия - сказал президент РФ. Он пояснил, что это как раз "вопрос технический".

- Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся, были наполнены конкретным содержанием, - заявил Путин. По его словам, для предметного обсуждения этих вопросов нужно, чтобы работали эксперты министерства иностранных дел, "необходимы и личные встречи". - Могу еще раз подтвердить, что в последнем телефонном разговоре Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу угрозы нового витка "гонки вооружений". Я с ним согласен, - сказал российский лидер.

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