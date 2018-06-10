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10.06.2018 20:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фестиваль болельщиков стартовал в Москве на Воробьевых горах

Текст: Ангелина Зеленькова
Для болельщиков чемпионата мира по футболу-2018 сегодня в Москве проходит грандиозный праздник - FIFA FAN FEST. Фестиваль болельщиков открыл руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Вы готовы болеть?", - обратился он к тысячам собравшихся на площади рядом со зданием Московского государственного университета и, услышав положительный ответ, объявил об открытии фан-зоны в самом центре Москвы на Воробьевых горах.

Сразу после этих слов на сцене появился главный трофей чемпионата мира. Кубок высотой 36,6 см из золота 750-й пробы весом 5 кг - его вынес бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи в сопровождении российского футболиста Александра Кержакова. Помогал им общаться со зрителями комментатор Дмитрий Губерниев.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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За всем происходящим на сцене можно наблюдать с огромных мониторов - всего на территории фан-зоны их семь. Сегодня до 22:00 они показывают концерт российских звезд, а в дни матчей здесь будет идти прямая трансляция для болельщиков. На территории организованы фуд-корт, магазин лицензированных сувениров Чемпионата мира ФИФА 2018, детские зоны, бюро находок (у входа G4). Крыша и фасад стадиона "Лужники" на время турнира станут огромным таблом, на котором будет высвечиваться счет текущих матчей. Вместимость пространства - около 25 000 человек.

Добраться до площадки фестиваля можно на бесплатном автобусе от станции метро "Киевская" и стадиона "Лужники". Автобусы с символикой мирового первенства готовы перевозить 2500 зрителей в час.

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