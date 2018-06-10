Комиссия МЖД выяснит причины столкновения автобуса с грузовым поездом

В Орловской области автобус выехал на закрытый переезд и столкнулся с грузовым поездом. По данным РИА новости погибли четыре человека, 11 пострадали. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, в 8-14 на перегоне Паньково-Лужки Орловский автобус выехал на закрытый переезд. Локомотивная бригада не пострадала.

Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия МЖД. Создан специальный штаб. Движение на участке не интенсивное, был задержан только один пригородный поезд.

Напомним, 6 октября в городе Покров автобус с пассажирами заглох на переезде, Водитель не успел эвакуировать пассажиров, тогда погибли 19 человек.