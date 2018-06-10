Под Орлом в ДТП с поездом погибли четыре человека, 11 пострадали

Четыре человека погибли и 11 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Орловской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о трагедии близ деревни Гать в Орловском районе поступило в 08.20 10 июня. На место ДТП были направлены силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

- На перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Предварительно, пострадали пятнадцать человек, из них четверо погибли, - говорится в сообщении.

Как уточняют местные СМИ, в автобусе находились музыканты, которые ехали выступать в детский лагерь.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. По одной из версий, водитель автобуса пытался "проскочить" железнодорожный переезд на запрещающий сигнал.