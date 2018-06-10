В Москве открылась фан-зона ЧМ-2018
В Москве открылась фан-зона чемпионата мира по футболу-2018. Торжественное открытие состоялось на Воробьевых горах.
Именно там, напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, в течение следующего месяца болельщики будут следить за событиями мирового первенства на большом экране. Московская фан-зона вмещает 25 тысяч человек, а рядом находится знаменитая смотровая площадка, с которой открывается вид на Москву и на главный стадион чемпионата мира - "Лужники".
Подобные фан-зоны организованы в каждом из городов, где пройдут матчи мирового первенства. Турнир, напомним, стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Чемпионат мира откроется матчем между сборными России и Саудовской Аравии, также на групповом этапе наша команда сыграет с Египтом и Уругваем.
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