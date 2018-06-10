В РЖД назвали причину трагической аварии в Орловской области

Столкновение автобуса и грузового поезда в Орловской области произошло по вине водителя.

По предварительным результатам работы комиссии Московской железной дороги, водитель грубо нарушил правила пересечения железнодорожных путей, сообщили в РЖД. Автобус выехал на переезд перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.

Машинист грузового поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но расстояние до переезда было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

В результате четыре человека из 15 пассажиров автобуса получили травмы, несовместимые с жизнью. Остальные 11 человек госпитализированы в больницы Орла.