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10.06.2018 17:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже открылась грандиозная книжная ярмарка

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Художественную и non-fiction литературу без магазинной наценки можно приобрести в шатрах на Советской площади с 10 по 12 июня. Книжная ярмарка Платоновского фестиваля работает с 10 до 20 часов.
Фото: Андрей Парфенов/РГ Фото: Андрей Парфенов/РГ
Фото: Андрей Парфенов/РГ

На ней представлена продукция примерно 120 независимых издательств, в том числе нестоличных и воронежских. По традиции на фестиваль привезли свежие издания современной и классической прозы и поэзией, альбомы по искусству, мемуарную и документальную литературу. Особенно много книг для детей, и они расходятся быстрее всего - в обычное время такого ассортимента в городе нет.

Фото: Анна Власова / Дирекция Платоновского фестиваля
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На ярмарке также работает Детский шатер, где проводят игры, викторины, мастер-классы и презентации книг. Ребята построят корабли и волшебные домики, научатся различать ароматы цветов и узнают много нового о жизни птиц. Малышей ждет охота на медведя и даже футбольный матч. Расписание Детского шатра на каждый день есть в программе фестиваля.

Центральным событием ярмарки станет, как обычно, эстафета-чтение произведений Андрея Платонова. Она состоится полдень 11 июня на Советской площади. Чтецов отбирали заранее - но подать заявку и получить фрагмент текста мог любой желающий. На этот раз со сцены прозвучат рассказ "Усомнившийся Макар" и повесть "Город Градов".

Кстати

12 июня - от ТЦ "Солнечный рай" на улице Кирова - в 14 часов стартует парад-дуэль "Пушкинские игры". В Воронеже уже привыкли отмечать День России без официоза - шествием ходулистов, жонглеров и мимов. На этот раз концепцию мобильного спектакля создала арт-группировка КТОМЫ под руководством главного художника электротеатра "Станиславский" Анастасии Нефедовой. Они представили, как Пушкин и его герои могли бы выглядеть в XXI веке. Персонажи парада будут устраивать перформансы, танцевать, читать стихи, играть рок и общаться со зрителями.

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