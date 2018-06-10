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10.06.2018 11:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже выставили картины Пиросмани и Малевича

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
"Наивную" живопись известных и самодеятельных художников объединил проект "Наив…но: Пиросмани и компания!", который воплотили на Платоновском фестивале. Картины, рисунки и скульптуры привезли в Воронеж из Московского музея современного искусства.

От геометричной "Крестьянки" Малевича можно бросить взгляд на "Девушку с пасхальными яйцами" Пиросмани. От "Натюрморта с иконой" Петрова-Водкина - пройти к триптихам Марии Синяковой-Уречиной ("Рай") и Расима Бабаева ("Адам и Ева"). У последнего, напоминающего по форме складень, в центре красуется фигура дьявола - такого, каким его рисует народное воображение.

Авторы постарались показать связь между искусством самоучек, пишущих "от сердца" на какой-нибудь фанере или клеенке, и профессионалов, которые сознательно имитируют эту лубочную манеру и зачастую также используют подручные материалы.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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- "Наив" оказал огромное влияние на развитие авангардного искусства в начале ХХ века. Профессионалы в поисках нового выразительного языка увлеклись философией и символизмом авторов, работавших вне нормы, - рассказала руководитель кураторской группы Людмила Андреева. - Первым, кого они заметили, стал француз Анри Руссо (на выставке в Воронеже есть его работа. - "РГ"). Ему помогала целая группа русских художников, которые и ввели талантливого самоучку в общество "ученых" авангардистов. Например, Пикассо купил одну из его работ и называл ее образцом психологизма (что, конечно, далеко от истины). Творчество Руссо ценили Аполлинер, Синьяк и Кандинский.

Чуть позже в России футуристы открыли публике другую "икону наива" - грузинского самородка Нико Пиросмани. Тот рисовал картины для духанов, работая буквально за еду. Для фестивального проекта в Воронеже предоставили шесть его шедевров, в том числе знаменитую вывеску "Компания, заходите!", "Пир" и "Портрет Сазашвили".

Застолья на картинах наивистов можно встретить довольно часто. По мнению искусствоведов, так воплощается архетипический образ жертвоприношения и единения с божеством в трапезе. Кроме того, обилие еды на картине служит своего рода заклинанием против голода, память о котором в народной среде традиционно крепка.

Фото: ГМИИ имени А. Пушкина
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- Самоучки постоянно рисуют зверей, тщательно прорабатывают мелкие детали - например, цветочки, - добавила Андреева. - В советское время "наивному" творчеству почти не уделяли серьезного внимания - оно развивалось только в кружках пролеткульта, а в целом доминировал соцреализм. В 1970-е под влиянием наивистов возникло направление в профессиональном искусстве - примитивизм. Современные авторы тоже используют эту архаичную форму.

Выставка "Наив…но: Пиросмани и компания!" открыта до 1 июля в зале на улице Кирова, 8. Режим работы: со вторника по пятницу с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 16. Телефон для справок: (473) 277-43-36. Вход свободный.

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