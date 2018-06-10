Все трамваи в Москве будут работать без турникетов с 16 июня

С 16 июня все московские трамваи будут работать без турникетов. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, в Москве с запуском новых низкопробных трамваев начали постепенно снимать турникеты в вагонах. "С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%", - отметил мэр.

Сейчас в Москве без турникетов работает 31 трамвайный маршрут, всего их в городе 47. "Благодаря тому, что войти в трамвай можно в любую дверь, пассажиры экономят 10-15 минут в поездках", - заявлял первый замгенерального директора Мосгортранса Борис Ткачук.

Помимо свободного входа во все двери, снятие турникетов позволяет организовать на маршруте и тактовое движение, когда трамваи подходят через равные промежутки времени, как в метро - движение становится более предсказуемым, трамвай не теряет времени на остановках из-за задержек в посадке.

Кроме того, в Москве с начала года начали снимать турникеты и на автобусных маршрутах, где работают машины особо большой вместимости. Сейчас их около 80, в их числе и востребованные у москвичей экспрессы.