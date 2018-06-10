Технический сбой задержал оформление россиян на китайской таможне

На китайской таможне в городе Хэйхэ из-за сбоя в работе оборудования в воскресенье произошла задержка с оформлением туристов, выезжающих на теплоходах через реку Амур в Благовещенск, сообщил Интерфакс со ссылкой на министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Оформление пассажиров первых двух теплоходов в этот день прошло в штатном режиме, но впоследствии на пункте пропуска в Хэйхэ произошел технический сбой.

Неполадки устранили довольно быстро. В настоящее время все системы, необходимые для работы с документами, функционируют. Движение теплоходов между Благовещенском и Хэйхэ вернулось в расписание.

Это уже второй сбой в работе китайской таможни. В середине мая по такой же причине сотни туристов в течение нескольких часов не могли пересечь границу. Тогда, чтобы отправить россиян в Приамурье до конца рабочего дня, китайские таможенники начали оформлять туристов в ручном режиме.