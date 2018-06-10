Из пензенской колонии сбежали братья-близнецы из Луганской области

В Пензенской области побег из колонии совершили трое граждан Украины, уроженцы Луганской области.

Как сообщает областная прокуратура, совершили побег молодые люди 1994 и 1995 года рождения, двое из них братья-близнецы. Они были осуждены к лишению свободы за совершение краж, отбывали наказание в колонии-поселении № 12 в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области.

Побег осужденных администрацией пенитенциарного учреждения, по данным прокуратуры, был обнаружен вечером в субботу. Ведется их розыск, в настоящее время местонахождение беглецов не установлено.

Прокуратура проводит проверку по соблюдению режимных требований администрацией колонии.