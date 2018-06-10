Новости

"Матч ТВ" выпустил стикеры с игроками сборной России по футболу 19:25
В бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7 19:20
Из пензенской колонии сбежали братья-близнецы из Луганской области 18:40
В Орловской области отменили торжества из-за ДТП с поездом 18:25
В Беслане заведено дело после убийства двух братьев 18:10
Российская прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 42-й турнир подряд 17:57
Почему Китай не проявляет особого интереса к партнерству с Прибалтикой 17:16
Генконсульство: В Анталье подросток из России впал в кому 17:13
В лобовом ДТП на Кубани погибли пятеро человек 17:10
Вышел новый трейлер "Хищника" 17:10
Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии 16:44
Видео: Наталия Орейро в стильном кокошнике спела по-русски про футбол 16:43
Гоша Куценко попал в список "Миротворца" 15:59
Сборная Австралии по футболу прибыла в Казань 15:50
В Петербурге появились 32 фигуры котов-футболистов 15:40
Венгрия объявила воздушную тревогу из-за самолета-нарушителя из Украины 15:39
Собянин: С 16 июня все московские трамваи будут работать без турникетов 15:22
В Грузии из попавших на свалку яиц вылупились сотни цыплят 15:05
Премьер Японии допустил возвращение России в G8 14:54
Сборная Египта по футболу прибыла в Грозный 14:40
Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура 14:39
В Северном Голливуде при стрельбе пострадали семь человек 14:36
Пострадавших в аварии в Орловской области проконсультируют травмотологи 14:29
Опубликовано видео ДТП с поездом под Орлом 14:25
В сети появилось видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
10.06.2018 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из пензенской колонии сбежали братья-близнецы из Луганской области

Текст: Андрей Куликов (Пенза)

В Пензенской области побег из колонии совершили трое граждан Украины, уроженцы Луганской области.

Фото: ТАСС
В Орловской области отменили торжества из-за ДТП с поездом

Как сообщает областная прокуратура, совершили побег молодые люди 1994 и 1995 года рождения, двое из них братья-близнецы. Они были осуждены к лишению свободы за совершение краж, отбывали наказание в колонии-поселении № 12 в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области.

Побег осужденных администрацией пенитенциарного учреждения, по данным прокуратуры, был обнаружен вечером в субботу. Ведется их розыск, в настоящее время местонахождение беглецов не установлено.

Прокуратура проводит проверку по соблюдению режимных требований администрацией колонии.

Главное сегодня

Самолет с президентом Трампом приземлился в Сингапуре
Путин оценил звонок Порошенко
Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура
Опубликовано видео ДТП с поездом под Орлом
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России