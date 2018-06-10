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10.06.2018 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Саратовом увеличено число техники для тушения пожара на полигоне

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Под Саратовом увеличено количество техники для тушения возгорания на полигоне твердых бытовых отходов "СТМ-Капитал" у поселка Расково.

На загоревшемся полигоне ТБО под Саратовом выявлены нарушения

Как сообщает областное министерство информации и печати, работы на полигоне ведутся круглосуточно, работает 16 единиц техники, идет уплотнение грунта, чтобы ликвидировать очаги тления твердых коммунальных отходов и устранить задымление.

По словам министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Соколова, аналогичные работы ведутся и на полигоне в поселке Гуселка-2, где свалка также дымится. Здесь круглосуточно работают две бригады и 14 единиц техники.

Напомним, свалка под Саратовом загорелась еще 7 июня, площадь возгорания составила около гектара. Открытый огонь удалось погасить к концу первого дня, однако мусор продолжает дымиться.

Сейчас из-за изменения направления ветра задымления в жилых кварталах Саратова нет, прогноз погоды на ближайшие дни также благоприятный.

Сотрудники лабораторий Роспотребнадзора и Росприроднадзора контролируют качество воздуха на границе санитарной зоны свалки.

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