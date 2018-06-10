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10.06.2018 15:50
Рубрика: Спорт

Сборная Австралии по футболу прибыла в Казань

Текст: Сергей Тарасов

Австралийская делегация вместе с национальной сборной страны прилетела в Казань для участия в чемпионате мира по футболу.

Уже завтра, 11 июня, команда под руководством голландского тренера Берта ван Марвейка проведет открытую тренировку.

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Первый матч австралийские футболисты сыграют в столице Татарстана 16 июня против сборной Франции, прибывающей в Москву. Затем им предстоят игры с Данией 21 июня в Самаре и Перу 26 июня в Сочи. В обновленном рейтинге.

Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, команда с Зеленого континента заняла 36-е место.

Команда Австралии разместится на базе хоккейного клуба "Ак Барс" практически в центре Казани, рядом с живописным парком Горького. Тренировки будут проходить на стадионе "Трудовые резервы", находящемся в пешей доступности.

На территории базы создается впечатление удаленности от цивилизации и мегаполиса. Там функционирует медицинский центр, также на территории общей площадью 87 000 квадратных метров есть восьмиэтажный благоустроенный жилой комплекс, ледовая арена, спортивный и тренажерный залы, 25-метровый бассейн.

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