Сборная Австралии по футболу прибыла в Казань
Австралийская делегация вместе с национальной сборной страны прилетела в Казань для участия в чемпионате мира по футболу.
Уже завтра, 11 июня, команда под руководством голландского тренера Берта ван Марвейка проведет открытую тренировку.
Первый матч австралийские футболисты сыграют в столице Татарстана 16 июня против сборной Франции, прибывающей в Москву. Затем им предстоят игры с Данией 21 июня в Самаре и Перу 26 июня в Сочи. В обновленном рейтинге.
Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, команда с Зеленого континента заняла 36-е место.
Команда Австралии разместится на базе хоккейного клуба "Ак Барс" практически в центре Казани, рядом с живописным парком Горького. Тренировки будут проходить на стадионе "Трудовые резервы", находящемся в пешей доступности.
На территории базы создается впечатление удаленности от цивилизации и мегаполиса. Там функционирует медицинский центр, также на территории общей площадью 87 000 квадратных метров есть восьмиэтажный благоустроенный жилой комплекс, ледовая арена, спортивный и тренажерный залы, 25-метровый бассейн.
Роналду и Месси прилетели в Россию
В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин
Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам
Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола