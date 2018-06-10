В Саратове разработали радиоуправляемого робота-пожарного

Ученые Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова разработали гусеничного радиоуправляемого робота-пожарного.

Как сообщает сайт университета, робот создан на кафедре Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины. Изобретение ученых предназначено для работы в особо опасных условиях, где существует большая угроза человеческой жизни. Как отмечают создатели робота, он может применяться для тушения пожаров в труднодоступных местах, в условиях загрязнения местности радиоактивными и ядовитыми веществами.

Робот-пожарный представляет собой самоходное транспортное средство с бортовой системой дистанционного управления и радиотелеметрией. Дальность радиосигнала составляет до одного километра. Вес машины всего 120 килограммов.

Система пожаротушения представлена лафетным стволом с дальностью подачи струи до 35 метров и веерным распылителем. Робот-пожарный оснащен системой видеонаблюдения. Видеокамера передает картинку на пульт оператора, который находится в безопасном месте.

Устройство собрано по модульному принципу. Верхняя часть машины, включающая систему пожаротушения, может быть заменена другим устройством, например, роботом-сапером.

Как сообщает, со ссылкой на авторов изобретения, областное министерство промышленности и энергетики, "прямых аналогов" роботу-пожарному в нашей стране нет.

- От конкурентов устройство выгодно отличается габаритами - его легко транспортировать, способностью работать в самых труднодоступных местах, - отмечает пресс-секретарь областного министерства промышленности Владимир Комаров.

В прошлом году робот-пожарный РУПР-1 демонстрировался на Девятом Саратовском салоне изобретений и инноваций, а недавно доработанный вариант робота был представлен на выставке "Комплексная безопасность-2018", которая прошла в начале июня на территории Ногинского спасательного центра МЧС России.