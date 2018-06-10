Сборная Египта по футболу прибыла в Грозный

Сборная Египта по футболу во главе с лидером команды Мохаммедом Салахом сегодня прибыла в Грозный, где будет базироваться во время ЧМ-2018. Члены команды прибыли спецбортом из Каира, в воздушной гавани их встретили посол Египта в РФ Ихаб Наср и члены правительства Чеченской Республики.

Как сообщает пресс-служба правительства Чечни, уже сегодня арабские футболисты проведут открытую тренировку на главном стадионе Чечни "Ахмат-Арена".

- Открытая тренировка сборной Египта вызывает огромный интерес у болельщиков, любителей футбола. Для многих, возможно, это единственный случай посмотреть тренировку национальной сборной команды-участницы чемпионата мира. Тем более, в составе которой один из лучших игроков мира - Мохаммед Салах. Важно, что большинство зрителей - дети, воспитанники спортивных секций, в том числе наши юные футболисты, - отметил Председатель Парламента Чеченской Республики, руководитель республиканского оргкомитета по подготовке к приему сборной Египта Магомед Даудов.

Из-за того, что Египет попал в одну группу с Россией, и от игры этой сборной во многом зависит выход нашей команды в плей-офф, к ней приковано особенно пристальное внимание российских болельщиков. Множество эмоций у отечественных любителей футбола вызвала травма, полученная капитаном египтян Мохаммедом Салахом в финале Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем", за который футболист выступает. Сначала появилось мнение, что Салах не успеет восстановиться к началу чемпионата мира в России и сборная Египта значительно потеряет в своих позициях. Однако, как заявил главный тренер сборной Египта Эктор Купер, Салах будет готов выйти на поле уже за несколько дней до первой игры Египта на ЧМ-2018 со сборной Уругвая, которая состоится 15 июня.

Из аэропорта команда направилась в гостиницу The Local, находящемся в пяти минутах ходьбы от "Ахмат-Арены". В гостинице пройдет торжественная встреча футболистов, в том числе, для них выступят солисты государственного ансамбля танца "Вайнах".

- Болеть в республике, в первую очередь, будут вместе со всей страной за российскую сборную, но я уверен, что, как гостеприимные хозяева, жители республики и соседних регионов также поддержат и сборную Египта, - рассказал Магомед Даудов.

Матч со сборной России Египет проведет 19 июня в Санкт-Петербурге на стадионе Крестовский в 21.00. В последнем групповом матче египтяне встретятся со сборной Саудовской Аравии 25 июня на "Волгоград-Арене".