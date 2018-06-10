В Беслане неизвестные застрелили двух братьев

В Беслане в результате стрельбы сегодня ночью были убиты двое прохожих.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных структурах республики, стрельбу вели неизвестные из автомобиля на одной из городских улиц.

- По предварительной информации, двое мужчин были обстреляны из проезжающей машины вечером в субботу. Оба они скончались. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщил источник.

Один человек погиб на месте, второй скончался в машине "скорой помощи".

Предположительно, убитые были братьями - в найденных у погибших документах фигурирует одна фамилия