Под Новгородом девятилетний мальчик застрелил ровесницу

В Новгородской области, в деревне Неронов Бор от огнестрельного ранения скончалась девочка, которой недавно исполнилось десять лет. Как оказалось, в нее случайно выстрелил соседский мальчик.

По данным Следственного комитета по Новгородской области, трагедия произошла во время игры.

Дети изучали охотничье ружье. Каким образом в их руки попало оружие, сейчас выясняют следователи. Но уже известно, что мальчик случайно нажал на курок и пуля попала в соседку. Девочка скончалась до приезда врачей.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".