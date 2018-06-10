Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ

В городе Ломоносове потушили пожар в торговом центре (ТЦ) "Меншиков Холл". В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание произошло на кровле ТЦ при проведении ремонтных работ в субботу вечером. Предположительно, из-за нарушений техники безопасности загорелись битум и изоляционные материалы, после чего пламя перекинулось на конструкции.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. С огнем боролись 114 человек и 24 единицы спецтехники. "Пожар ликвидирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по городу.

Известно, что здание находилось частично на ремонте в той части, где вспыхнул пожар, не работали торговые точки. Из остальной части ТЦ люди были оперативно эвакуированы.