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10.06.2018 02:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ

В городе Ломоносове потушили пожар в торговом центре (ТЦ) "Меншиков Холл". В результате происшествия никто не пострадал.

Стали известны подробности пожара в электричке на Белорусском направлении

Возгорание произошло на кровле ТЦ при проведении ремонтных работ в субботу вечером. Предположительно, из-за нарушений техники безопасности загорелись битум и изоляционные материалы, после чего пламя перекинулось на конструкции.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. С огнем боролись 114 человек и 24 единицы спецтехники. "Пожар ликвидирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по городу.

Известно, что здание находилось частично на ремонте в той части, где вспыхнул пожар, не работали торговые точки. Из остальной части ТЦ люди были оперативно эвакуированы.

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