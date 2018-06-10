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10.06.2018 15:40
Рубрика: Спорт

В Петербурге появились 32 фигуры котов-футболистов

Текст: Ольга Штраус

Раскрашенные фигуры котов-футболистов появились на аллеях Конногвардейского бульвара в самом центре Северной столицы.

Эти 32 фигуры украсили город в преддверии чемпионата мира по футболу в рамках городского проекта "Моя любовь - футбол и кот", сообщили в городском комитете по развитию туризма. У каждой фигуры в руках - флаг страны, которую он представляет. И число 32 - не случайно: именно столько стран принимает участие в ЧМ.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Известно, что первую ростовую фигуру кота-футболиста еще в апреле нарисовал петербургский художник Дмитрий Шагин, один из основателей движения "Митьки", поэтому и кот у него получился соответствующий - в тельняшке и с улыбкой.

Остальные фигуры котов расписаны студентами художественных училищ, учащимися детских художественных школ, а также известными петербургскими художниками - заслуженными художниками России Олегом Яхниным, Борисом Забирохиным, Алой Джигирей, Ольгой Шведерской, Ириной Быковой-Голдовской.

В субботу в центре Северной столицы отметили День петербургского кота, к которому в городе - отношение особое. Известно, что к котам, оберегающим от грызунов сокровища изобразительного искусства трепетно относятся в Эрмитаже, а активисты-экологи даже провозгласили Петербург "котокультурной столицей России".

Шестиметровая скульптура кота, сделанная из металла, будет встречать петербуржцев, гостей и болельщиков и на Чемпионате мира, сообщает исполняющая обязанности председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

- Мы ожидаем, что в этом году город посетит не менее восьми миллионов туристов, - говорит она. - Россия интересна не только болельщикам, но и членам их семей. В Санкт-Петербурге они должны увидеть и достопримечательности, и улыбки, с которыми их встречает город на Неве.

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