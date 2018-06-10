В Ростовской области в ДТП погибли три человека

В результате аварии на трассе в Родионово-Несветайском районе погибли три человека, еще несколько пострадали.

Кака сообщили в региональном управлении ГИБДД РФ, участниками ДТП стали пассажирская "Газель" и легковой автомобиль, в которых вместе с водителями было всего семь человек.

Трое из них погибли на месте, остальные получили травмы. Пострадавшие доставлены в районную больницу. Одна из женщин-пассажирок находится в тяжелом состоянии. Другая отказалась от госпитализации.

Обстоятельства ЧП уточняются.