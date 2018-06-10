В Тюменской области три человека погибли в массовом ДТП

Страшное ДТП случилось на 184 километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск: грузовик марки Scania снес ночью стоящую колонну из шести автомобилей.

По информации РИА Новости, три человека в результате автокатастрофы погибли, еще четверо находятся в больнице.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что ЧП случилось накануне в 23.44. "На участке, где произошла трагедия, идет ремонт, дорога регулируется светофором. Грузовой автомобиль в темное время чуток суток совершил наезд на шесть легковушек", - пояснили представители ведомства.

На трассу прибыли сотрудники Тобольского пожарно-спасательного гарнизона (в результате аварии автомобили загорелись, также требовалась помощь заблокированным в машинах людям), "скорая" и работники ГИБДД.

Обстоятельства происшествия выясняются.