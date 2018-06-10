Экономика
10.06.2018 11:13
Текст: Евгений Гайва

Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору снимает ограничения на поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий, сообщили в ведомстве.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Роскачество: Молоко каждого третьего бренда - подделка

С 11 июня 2018 года временные ограничения на поставки отмечаются в отношении предприятий ООО "Барановичский молочный комбинат", ·СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "БЕЛЛАКТ".

Ограничения были введены Россельхознадзором 6 июня на все белорусские предприятия в связи с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции". Мера коснулась молока и иной молочной продукции, поставляемой наливом.

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