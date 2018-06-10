Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору снимает ограничения на поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий, сообщили в ведомстве.

С 11 июня 2018 года временные ограничения на поставки отмечаются в отношении предприятий ООО "Барановичский молочный комбинат", ·СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "БЕЛЛАКТ".

Ограничения были введены Россельхознадзором 6 июня на все белорусские предприятия в связи с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции". Мера коснулась молока и иной молочной продукции, поставляемой наливом.