Российская прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 42-й турнир подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене продолжила феноменальную победную серию. Она выиграла уже 42-й турнир подряд.

Очередное достижение покорилось Марии на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Для победы ей хватило преодолеть планку на высоте 2,00 метра - выше никто прыгнуть не смог. Ласицкене также собиралась взять высоту 2,02, однако с трех попыток не смогла это сделать.

Второй стала представительница Болгарии Мирела Демирева - она также взяла двухметровую высоту, но по количеству использованных на это попыток уступила россиянке. Замкнула тройку лучших Эрика Кинси из Швеции - ее лучший результат составил 1,94.

Победная серия Ласицкене началась еще в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. С того момента она не знает себе равных, за это время она, ко всему прочему, 15 раз выигрывала на этапах "Бриллиантовой лиги", в том числе в финале этой серии в 2017 году.