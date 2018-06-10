Самолет с президентом Трампом приземлился в Сингапуре

Самолет с президентом США Дональдом Трампом на борту приземлился на базе ВВС Сингапура в Пайя-Леба.

Как сообщило агентство Associated Press, после приземления Трамп отправится в гостиницу "Шангри-ла". Исторический саммит лидеров США и КНДР пройдет 12 июня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.

Ранее в воскресенье в Сингапур прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Из аэропорта кортеж, состоящий примерно из 35 автомобилей, направился в отель St. Regis. Там лидер КНДР и члены его делегации будут проживать в ходе своего пребывания в Сингапуре.