Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прилетел в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила сингапурская газета The Strait Times. По информации издания, самолет с лидером Северной Кореи приземлился в международном аэропорту Сингапура Чанги в 14 часов 36 минут по местному времени (9-36 утра по Москве).

Ранее в Сеуле сообщили, что из Пхеньяна сегодня утром вылетели в сторону Сингапура сразу три самолета. Один из них был предоставлен Китаем - это Boeing 747-4J6, который используется для перевозки высшего руководства КНР. Вполне может быть, что именно в нем и был Ким, учитывая, что его личный "борт № 1" ИЛ-62 достаточно старый. Китайский Boeing проследовал по достаточно необычному маршруту. Ранним утром он прилетел из Пекина в Пхеньяна, а уже через два часа полетел обратно, забрав кого-то из Северной Кореи. Однако в районе Пекина самолет повернул в сторону Сингапура, сменив официальный номер маршрута.

Кроме того, с этим самолетом также летели уже упомянутый ИЛ-62, а также ИЛ-76. Как предположили эксперты, на последнем самолете находится личный бронированный лимузин BMW S-600, в котором обычно ездит Ким.

По информации Сеула, первым из Пхеньяна вылетел ИЛ-76, затем полетел китайский Boeing, а третьим шел ИЛ-62. Пока достоверно не известно, где именно находился Ким Чен Ын. Ожидается, что до собственно американо-северокорейского саммита с каждым из лидеров по отдельности встретится и пообщается премьер-министра Сингапура. Встреча же Дональда Трампа с Ким Чен Ыном начнется 12 июня в 9 часов утра по местному времени.