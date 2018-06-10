Самолет китайской авиакомпании Air China, который был специально выделен Китаем Северной Корее для перевозки лидера КНДР Ким Чен Ына, вылетел сегодня утром из Пхеньяна и направляется в Сингапур. На борту его, скорее всего, находится Ким и его ближайшее окружение, которые примут участие в американо-северокорейском саммите 12 июня. Такое предположение высказали СМИ на основе данных перемещения лайнера Air China Boeing 747-4J6 с бортовым номером 25883, который прямо в воздухе, вопреки всем правилам, сменил один маршрут полета на другой.

С учетом запланированной на 12 июня встречи в Сингапуре Дональда Трампа и Ким Чен Ына мировые СМИ заинтересовал вопрос, как будет добираться до места саммита Ким. Дело в том, что северокорейский "борт № 1" ИЛ-62, на котором передвигается Ким, хотя теоретически и может преодолеть расстояние из Пхеньяна до Сингапура, но зарубежные эксперты опасаются, что лайнер слишком старый и такой полет без остановки может представлять опасность.

Судя по всему, свою помощь решил предложить Китай, который выделил Ким Чен Ыну свой спецборт, на котором передвигается высшее руководство КНР. По крайней мере в пользу этой версии говорят многие факты. Так, согласно данным интернет-сайта Flaight-tracking24, сегодня в 4-18 утра из Пекина вылетел самолет Air China Boeing 747-4J6 с бортовым номером 25883, который в 6-20 утра приземлился в Пхеньяне (время везде местное - прим. "РГ"). Затем уже в 8-30 утра этот же борт вылетел из Пхеньяна обратно в сторону Пекина и имел номер маршрута CA 122.

Но именно здесь и начались явные несостыковки. Хотя СА 122 действительно существует и связывает Пхеньян с Пекином, но полеты обычно осуществляет лайнер другого типа - Boeing 730-700 и в другое время - обычно с вылетом в 17-20 из Пхеньяна. Использованный же сейчас Boeing 747-4J6, что характерно, задействован при перелетах высшего руководства Китая.

Однако на этом странности не закончились. Подлетев к Пекину, самолет прямо в воздухе внезапно сменил свой маршрут - как номер, так и само направление движения. В результате маршрут стал значиться СА 61 Пекин - Сингапур. Однако такая уловка не смогла ввести в заблуждение, так как бортовой номер 25833 и тип самолета Boeing 747-4J6 на Flaight-tracking24 остались прежними.

Если суммировать, то получается, что сегодня рано утром из Пекина в Пхеньян прилетел лайнер, который используется для высокопоставленных чиновников КНР, приземлился в Пхеньяне, забрал кого-то из столицы КНДР, проследовал до окрестностей Пекина и в районе Пекина развернулся и теперь следует уже в Сингапур.

Таким образом, очень сильны подозрения, что на борту находится лидер КНДР Ким Чен Ын и его окружение, которые из соображений безопасности решили воспользоваться китайским лайнером. Все пируэты лайнера в воздухе и смена номеров произведены в интересах обеспечения безопасности лидера КНДР.

Прибытие борта в Сингапур ожидается сегодня вечером.

Интересно, что также вечером - примерно в половине девятого - в Сингапуре должен приземлиться на своем лайнере президент США Дональд Трамп. Так что уже сегодня оба лидера должны прибыть к месту встречи. Время прибытия и маршрут полета президента США были сообщены Белым домом заранее, а вот по поводу Ким Чен Ына все, включая власти Сингапура, предпочитают отмалчиваться или предоставляют минимум информации.

Некоторые эксперты не исключают и более замысловатой схемы с прилетом Ким Чен Ына. Может быть, что Boeing 747-4J6 исполняет роль отвлекающего самолета, где вполне возможно есть делегация КНДР, но без Кима. Ким Чен Ын мог в итоге из соображений престижа все же полететь на своем личном ИЛ-62, где есть флаг КНДР, а не на китайском лайнере. Может быть также, что Ким прилетит в Сингапур на китайском лайнере, а следом прибудет его ИЛ-62, на котором он полетит обратно домой после саммита. С промежуточной посадкой в Китае личный самолет Кима без проблем долетит до Пхеньяна. Остановка в Поднебесной может быть использована и для доведения итогов саммита до лидера КНР Си Цзиньпиня, с которым Ким только в этом году уже дважды встречался.