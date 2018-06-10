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10.06.2018 06:27
Рубрика: В мире

СМИ: Ким Чен Ын вылетел в Сингапур на встречу с Трампом

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Самолет китайской авиакомпании Air China, который был специально выделен Китаем Северной Корее для перевозки лидера КНДР Ким Чен Ына, вылетел сегодня утром из Пхеньяна и направляется в Сингапур. На борту его, скорее всего, находится Ким и его ближайшее окружение, которые примут участие в американо-северокорейском саммите 12 июня. Такое предположение высказали СМИ на основе данных перемещения лайнера Air China Boeing 747-4J6 с бортовым номером 25883, который прямо в воздухе, вопреки всем правилам, сменил один маршрут полета на другой.

С учетом запланированной на 12 июня встречи в Сингапуре Дональда Трампа и Ким Чен Ына мировые СМИ заинтересовал вопрос, как будет добираться до места саммита Ким. Дело в том, что северокорейский "борт № 1" ИЛ-62, на котором передвигается Ким, хотя теоретически и может преодолеть расстояние из Пхеньяна до Сингапура, но зарубежные эксперты опасаются, что лайнер слишком старый и такой полет без остановки может представлять опасность.

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Судя по всему, свою помощь решил предложить Китай, который выделил Ким Чен Ыну свой спецборт, на котором передвигается высшее руководство КНР. По крайней мере в пользу этой версии говорят многие факты. Так, согласно данным интернет-сайта Flaight-tracking24, сегодня  в 4-18 утра из Пекина вылетел самолет Air China Boeing 747-4J6  с бортовым номером 25883, который в 6-20 утра приземлился в Пхеньяне (время везде местное - прим. "РГ"). Затем уже в 8-30 утра этот же борт вылетел из Пхеньяна обратно в сторону Пекина и имел номер маршрута CA 122.

Но именно здесь и начались явные несостыковки. Хотя СА 122 действительно существует и связывает Пхеньян с Пекином, но полеты обычно осуществляет лайнер другого типа - Boeing 730-700 и в другое время - обычно с вылетом в 17-20 из Пхеньяна. Использованный же сейчас Boeing 747-4J6, что характерно, задействован при перелетах высшего руководства Китая.

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Однако на этом странности не закончились. Подлетев к Пекину, самолет прямо в воздухе внезапно сменил свой маршрут - как номер, так и само направление движения. В результате маршрут стал значиться СА 61 Пекин - Сингапур. Однако такая уловка не смогла ввести в заблуждение, так как бортовой номер 25833 и тип самолета Boeing 747-4J6 на Flaight-tracking24 остались прежними.

Если суммировать, то получается, что сегодня рано утром из Пекина в Пхеньян прилетел лайнер, который используется для высокопоставленных чиновников КНР, приземлился в Пхеньяне, забрал кого-то из столицы КНДР, проследовал до окрестностей Пекина и в районе Пекина развернулся и теперь следует уже в Сингапур.

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Таким образом, очень сильны подозрения, что на борту находится лидер КНДР Ким Чен Ын и его окружение, которые из соображений безопасности решили воспользоваться китайским лайнером. Все пируэты лайнера в воздухе и смена номеров произведены в интересах обеспечения безопасности лидера КНДР.

Прибытие борта в Сингапур ожидается сегодня вечером.

Интересно, что также вечером - примерно в половине девятого - в Сингапуре должен приземлиться на своем лайнере президент США Дональд Трамп. Так что уже сегодня оба лидера должны прибыть к месту встречи. Время прибытия и маршрут полета президента США были сообщены Белым домом заранее, а вот по поводу Ким Чен Ына все, включая власти Сингапура, предпочитают отмалчиваться или предоставляют минимум информации.

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Некоторые эксперты не исключают и более замысловатой схемы с прилетом Ким Чен Ына. Может быть, что Boeing 747-4J6 исполняет роль отвлекающего самолета, где вполне возможно есть делегация КНДР, но без Кима. Ким Чен Ын мог в итоге из соображений престижа все же полететь на своем личном ИЛ-62, где есть флаг КНДР, а не на китайском лайнере. Может быть также, что Ким прилетит в Сингапур на китайском лайнере, а следом прибудет его ИЛ-62, на котором он полетит обратно домой после саммита. С промежуточной посадкой в Китае личный самолет Кима без проблем долетит до Пхеньяна. Остановка в Поднебесной может быть использована и для доведения итогов саммита до лидера КНР Си Цзиньпиня, с которым Ким только в этом году уже дважды встречался.

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