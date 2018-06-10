СМИ: Трамп намерен переговорить один на один с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп планирует провести короткую встречу один на один с лидером КНДР Ким Чен Ыном в начале саммита, который должен состояться 12 июня в Сингапуре.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, в самом начале переговоров один на один в комнате с лидерами двух стран будутнаходиться лишь переводчики. Затем к президенту США присоединятся члены его делегации, в частности, госсекретарь Майкл Помпео и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По данным агентства, в саммите также примет участие Ким Ё Чжон,младшая сестра Ким Чен Ына. Накануне Дональд Трамп заявил, что ему хватит минуты, чтобы определить на встрече с Ким Чен Ыном настрой северокорейской стороны. По мнению президента США, ему также хватит одной минуты, чтобы оценить, насколько серьезно КНДР настроена на переговоры - в случае недостаточно серьезных намерений Пхеньяна, Вашингтон не будет "тратить свое время".