Супруга принца Гарри вновь нарушила королевский этикет

Жена британского принца Гарри Меган Маркл пришла на парад Trooping of the Colour по случаю дня рождения королевы Елизаветы II в ненадлежащем виде. Таким образом, новоиспеченная герцогиня в очередной раз нарушила этикет королевской семьи. Согласно ему, женщинам нельзя появляться на публике в одежде с открытыми плечами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в субботу Маркл была на церемонии в нежно-розовом платье с широким вырезом, слишком оголившим ее плечи.

Это не первое нарушение правил королевского двора со стороны герцогини. Так, вопреки этикету, на каждом официальном мероприятии Меган держит Гарри за руку. А недавно она дала автограф девочке из толпы, хотя может ставить подпись только на официальных бумагах.

Парад Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) проводится в Великобритании ежегодно с начала XVII века. Ранее он символизировал почитание полкового флага. Затем парад объединили с официальным днем рождения монарха (отмечается во вторую субботу июня, независимо от реальной даты рождения).