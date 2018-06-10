Трамп пообещал запретить другим странам вводить пошлины против США

Вашингтон не позволит другим государства вводить пошлины, направленные против американского бизнеса. Такое сообщение президент США Дональд Трамп оставил в Twitter после завершения в Канаде саммита "Большой семерки".

"США не разрешат другим странам вводить огромные пошлины и торговые ограничения в адрес наших фермеров, рабочих и компаний, в то время как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов", - цитирует РИА Новости слова американского лидера. Трамп считает, что Соединенные Штаты "терпели произвол в торговле в течение десятилетий, и это слишком затянулось".

Незадолго до саммита глава Белого дома ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Канады и Мексики. Мировые лидеры резко раскритиковали это решение и пообещали защищать интересы своих стран.