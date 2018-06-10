Трамп пообещал запретить другим странам вводить пошлины против США

Новости

Путин: РФ продолжит выполнять обязательства в рамках сделки по Ирану 07:25
В Тюменской области три человека погибли в массовом ДТП 07:24
Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Японии 06:51
Житель Северной Каролины тайно изготовил более 30 бомб 06:38
Канцелярия Трюдо ответила на обвинения Трампа 06:00
Мужчина с ножом убил пассажира скоростного поезда в Японии 05:26
Началось заседание Совета глав государств ШОС 04:48
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Чечне 04:33
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России 04:25
Жителей Японии предупредили о приближении мощного тайфуна 03:48
Супруга принца Гарри вновь нарушила королевский этикет 03:32
США отказались подписывать итоговое коммюнике G7 02:56
Макрон выразил надежду на возвращение России в G8 02:30
Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ 02:11
Страны G7 согласовали итоговое коммюнике 00:17
В Москве перекроют несколько улиц 00:01
Избитый в Грузии российский парапланерист рассказал о причинах конфликта 09.06.2018
Дональд Трамп ответил на вопрос о статусе Крыма 09.06.2018
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады 09.06.2018
В Ростове волонтерам ЧМ-2018 выдали форму цвета "василек" 09.06.2018
Видео: В Грузии толпа избила российского парапланериста 09.06.2018
В России запустят круглосуточный телеканал о чемпионате мира 09.06.2018
В Москве начали снижаться цены на бензин 09.06.2018
Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибудут в Сингапур 10 июня 09.06.2018
СМИ сообщили о разработке новых требований к газовым плитам 09.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
10.06.2018 05:41

Трамп пообещал запретить другим странам вводить пошлины против США

Вашингтон не позволит другим государства вводить пошлины, направленные против американского бизнеса. Такое сообщение президент США Дональд Трамп оставил в Twitter после завершения в Канаде саммита "Большой семерки".

США отказались подписывать итоговое коммюнике G7

"США не разрешат другим странам вводить огромные пошлины и торговые ограничения в адрес наших фермеров, рабочих и компаний, в то время как они посылают свою продукцию в нашу страну без уплаты сборов", - цитирует РИА Новости слова американского лидера. Трамп считает, что Соединенные Штаты "терпели произвол в торговле в течение десятилетий, и это слишком затянулось".

Незадолго до саммита глава Белого дома ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Канады и Мексики. Мировые лидеры резко раскритиковали это решение и пообещали защищать интересы своих стран.

Главное сегодня

Путин: РФ продолжит выполнять обязательства в рамках сделки по Ирану
Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ
Дональд Трамп ответил на вопрос о статусе Крыма
США отказались подписывать итоговое коммюнике G7
Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов