Ученые рассказали о главном враге сердца и сосудов

Исследование с участием более 13 тысяч человек показало, что одиночество значительно увеличивает риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом специалисты Копенгагенского университета (Дания) заявили в рамках конгресса Европейского общества кардиологов EuroHeartCare 2018.

- Одиночество и социальная изоляция связаны с появлением ишемической болезни сердца, инсультом, аритмией и сердечной недостаточностью. Причем речь идет не только о людях, которые живут одни, но и о тех, кто имеет партнера, но чувствует себя одиноко. Они также в группе риска, - уточнила автор работы Энн Винггаард Кристенсен.

Она пояснила, что добровольцы заполняли анкеты, где отвечали на вопросы о своем физическом и психологическом состоянии, образе жизни, питании, вредных привычках, семейном положении и так далее.

Так ученые выяснили, что одинокие люди, которые не пьют и не курят, все равно умирают раньше, чем их семейные сверстники, передает Eurekalert.