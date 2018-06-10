Новости

Технический сбой задержал оформление россиян на китайской таможне 08:39
Путин пригласил страны ШОС на форум малого бизнеса 08:37
Ученые рассказали о главном враге сердца и сосудов 08:23
Камчатка попросит компенсировать затраты на оформление гектаров 08:06
Путин: РФ продолжит выполнять обязательства в рамках сделки по Ирану 07:25
В Тюменской области три человека погибли в массовом ДТП 07:24
Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Японии 06:51
Житель Северной Каролины тайно изготовил более 30 бомб 06:38
Канцелярия Трюдо ответила на обвинения Трампа 06:00
Мужчина с ножом убил пассажира скоростного поезда в Японии 05:26
Началось заседание Совета глав государств ШОС 04:48
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Чечне 04:33
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России 04:25
Жителей Японии предупредили о приближении мощного тайфуна 03:48
Супруга принца Гарри вновь нарушила королевский этикет 03:32
США отказались подписывать итоговое коммюнике G7 02:56
Макрон выразил надежду на возвращение России в G8 02:30
Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ 02:11
Страны G7 согласовали итоговое коммюнике 00:17
В Москве перекроют несколько улиц 00:01
Избитый в Грузии российский парапланерист рассказал о причинах конфликта 09.06.2018
Дональд Трамп ответил на вопрос о статусе Крыма 09.06.2018
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады 09.06.2018
В Ростове волонтерам ЧМ-2018 выдали форму цвета "василек" 09.06.2018
Видео: В Грузии толпа избила российского парапланериста 09.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
10.06.2018 08:23
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о главном враге сердца и сосудов

Текст: Оксана Грибанова

Исследование с участием более 13 тысяч человек показало, что одиночество значительно увеличивает риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом специалисты Копенгагенского университета (Дания) заявили в рамках конгресса Европейского общества кардиологов EuroHeartCare 2018.

Фото: Depositphotos.com
Ученые нашли способ определять туберкулез по дыханию

- Одиночество и социальная изоляция связаны с появлением ишемической болезни сердца, инсультом, аритмией и сердечной недостаточностью. Причем речь идет не только о людях, которые живут одни, но и о тех, кто имеет партнера, но чувствует себя одиноко. Они также в группе риска, - уточнила автор работы Энн Винггаард Кристенсен.

Она пояснила, что добровольцы заполняли анкеты, где отвечали на вопросы о своем физическом и психологическом состоянии, образе жизни, питании, вредных привычках, семейном положении и так далее.

Так ученые выяснили, что одинокие люди, которые не пьют и не курят, все равно умирают раньше, чем их семейные сверстники, передает Eurekalert.

Главное сегодня

Путин: РФ продолжит выполнять обязательства в рамках сделки по Ирану
Канцелярия Трюдо ответила на обвинения Трампа
Премьер Италии рассказал о работе над снятием санкций против России
Под Петербургом потушили крупный пожар в ТЦ
Дональд Трамп ответил на вопрос о статусе Крыма