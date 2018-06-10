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10.06.2018 13:41
Рубрика: В мире

В сети появилось видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре

Текст: Станислав Хамдохов

Проезд кортежа лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре попал на видео. Видеоролик размещен на видеохостинге YouТube сингапурским изданием The Straits Times. На нем видно, как кортеж северокорейского лидера проезжает к гостинице.

Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье на борту самолета Air China Boeing 747. Из аэропорта кортеж, состоящий примерно из 35 автомобилей, направился в отель St. Regis. Там лидер КНДР и члены его делегации будут проживать в ходе своего пребывания в Сингапуре.

В воскресенье Ким Чен Ын должен встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, а 12 июня у него состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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