В сети появилось видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре

Проезд кортежа лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре попал на видео. Видеоролик размещен на видеохостинге YouТube сингапурским изданием The Straits Times. На нем видно, как кортеж северокорейского лидера проезжает к гостинице.

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье на борту самолета Air China Boeing 747. Из аэропорта кортеж, состоящий примерно из 35 автомобилей, направился в отель St. Regis. Там лидер КНДР и члены его делегации будут проживать в ходе своего пребывания в Сингапуре.

В воскресенье Ким Чен Ын должен встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, а 12 июня у него состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.